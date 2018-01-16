Москва, 16 января, 2018, 17:54 — ИА Регнум. Большинство вопросов, которые Госдума постановила правительству РФ исполнить, нуждаются в дополнительном контроле, так как не были выполнены полностью. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 января, об этом заявила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

«Комитет Госдумы по контролю и Регламенту рекомендует оставить на контроле девять положений постановления нижней палаты правительству РФ об информации вице-премьера Ольги Голодец в рамках «правительственного часа» в марте 2017 года. Только семь положений из шестнадцати было исполнено полностью», — заявила Савастьянова.

По ее словам, комитет специально провел расширенное заседание, чтобы обсудить и оценить то, как исполняются пункты постановления, которые Госдума ранее приняла. Так, в ходе заседания выяснилось, что большинство положений депутатов правительство реализовало лишь частично. Например, это коснулось вопроса межбюджетных трансфертов. В постановлении Госдумы речь шла о недопустимости распределения субсидий федерального бюджета трансфертов между субъектами РФ вне решения трехсторонней комиссии, состоящей из представителей Госдумы, Совета Федерации и правительства РФ.

«Мы предлагаем эту позицию считать частично учтенной, за короткий срок была переформатирована работа комиссии, ее председателем стал первый вице-спикер Александр Жуков, состав комиссии расширен, работа приобрела более активный, системный и неформальный характер, но сделаны только первые шаги, поэтому предлагаем вопрос оставить на контроле», — подчеркнула член комитета Госдумы по контролю и регламенту Надежда Колесникова («Единая Россия»)

Кроме того, дополнительного контроля также потребует решение вопроса по совершенствованию работы правительства с госпрограммами.

«В 2017 году 23 госпрограммы из 37 поступали в сроки, нарушающие нормы Бюджетного кодекса и закона о парламентском контроле, что не позволяло Счетной палате и бюджетному комитету осуществить предварительный анализ и подготовить взвешенные заключения», — подчеркнула Колесникова.

При этом, отметила она, вызывают вопросы, по каким принципам формируются основные цели для госпрограмм. В частности, отметила Колесникова, вызывает вопросы принципы отбор основных показателей для госпрограмм, которые отражали бы работу Минэкономразвития РФ.

«Ясного и убедительного ответа на вопросы, почему ряд показателей, которые должны были быть достигнуты к 2020 году, пролонгированы до 2025 года, почему достижения 2017 года сохранены в качестве конечного показателя до 2025 года — ответы на поставленные вопросы в настоящее время не просматриваются», — заявила Колесникова.

Комитет Госдумы по контролю и регламенту порекомендовал депутатам более активно следить за выполнением этих положений постановления и продолжить контролировать качество их исполнения.