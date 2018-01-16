Красногорск, 16 января, 2018, 18:47 — ИА Регнум. Региональный закон «О благоустройстве» будет модернизирован в соответствии с требованиями жителей, заявил 16 января председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По словам Брынцалова, уже отмечен ряд моментов, касающихся корректировки требований к ограждениям и фасадам зданий в местах общественного притяжения. Эти и другие вопросы находятся в стадии проработки, обсудить их планируется на заседании парламента в первом квартале 2018 года.

ИА REGNUM Благоустройство территории

«Мособлдума на основе тех проверок, которые депутаты весь прошлый год проводили по реализации губернаторских программ в сфере благоустройства территории, готовит ряд изменений в закон «О благоустройстве». Документ будет модернизирован в соответствии с резулутатами наших проверок и теми требованиями, комментариями жителей, которые высказывались в ходе личных встреч» — отметил он.

Добавим, ранее в рамках расширенного заседания областного правительства были озвучены итоги за 2017 год и планы по дальнейшей реализации программы ремонта многоквартирных домов и подъездов и благоустройства дворовых территорий Московской области. По словам председателя Мособлдумы, данными вопросами власти региона занимаются уже несколько лет, а заметных успехов помогло добиться принятие в 2015 году закона «О благоустройстве».

«Эту тему ещё раз детально рассмотрим на этой неделе на первом заседании Думы в рамках «часа правительства» — депутаты подготовили ряд вопросов по конкретным территориям в своих избирательных округах», — подчеркнул Брынцалов.

Добавим, как сообщало ИА REGNUM, на 2018 год Московская областная дума одобрила изменения в законодательство о благоустройстве территорий. Так, в подмосковных муниципалитетах будут созданы специальные комиссии, контролирующие вопросы местного значения. Это состояние дорог и зданий, тротуаров, уборка территорий, нелегальный выброс мусора и парковки на газонах и тротуарах, выгул собак в неположенном месте, соблюдение закона о тишине.

Так, с 2018 года проводить шумные ремонтные работы и перепланировку помещений будет запрещено с 19.00 до 10.00. Ранее в 2016 году областным парламентом был принят закон, согласно которому проводить шумные ремонтные работы и перепланировку помещений было запрещено с 19.00 до 9.00.

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