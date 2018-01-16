Амстердам, 16 января, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Специалисты музея Ван Гога в Амстердаме подтвердили, что две картины конца XIX века неизвестного авторства принадлежат кисти Ван Гога, 16 января сообщает агентство Associated Press.

Скриншот страницы www.ad.nl. Van Vlissingen Art Foundation Ван Гог. Монмартр. 1886

Речь идет об изображении Монмартра 1886 года, принадлежащем Van Vlissingen Art Foundation.

Согласно релизу музея, полотно было признано работой Ван Гога после анализа «предмета, стиля, техники, материалов и происхождения (картины)».

Также была установлена принадлежность кисти мастера аналогичного произведения, которое хранится в самом музее Ван Гога.

Обе картины были выставлены на экспозиции «Импрессионизм и после него. Замечательное путешествие» в голландском музее Singer Laren.