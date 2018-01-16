Киев, 16 января, 2018, 17:36 — ИА Регнум. В Верховной раде Украины не набралось достаточного количество голосов для принятия поправки к законопроекту о «реинтеграции» Донбасса, в соответствии с которой Донецкая и Луганская народные республики признаются «террористическими организациями», передаёт 16 января телеканал NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Как сообщается, поправку, предложенную депутатом от «Радикальной партии» Оксаной Корчинской, поддержали только 76 депутатов из 340 присутствующих на заседании.

Напомним, Верховная рада 16 января рассматривает законопроект во втором чтении. Заседание сопровождается акцией протеста у стен парламента, которая уже переросла в столкновения митингующих с правоохранителями.

Проект закона о «реинтеграции» Донбасса был принят Верховной радой в первом чтении в октябре 2017 года, после чего был отправлен на доработку. Документ предполагает официальное объявление России «страной-агрессором», в отношении Донбасса и российского Крыму вводится понятие «оккупированные территории».

Второе чтение проекта неоднократно откладывалось: то из-за необходимости проконсультироваться с западными «партнёрами» Киева, то по причине того, что не все замечания были рассмотрены.

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