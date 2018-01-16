Махачкала, 16 января, 2018, 17:18 — ИА Регнум. Более 10,6 тысячи большегрузов зарегистрировали в государственной системе «Платон» грузоперевозчики Дагестана. Как сообщил РИА «Дагестан» пресс-секретарь системы Олег Кириллов, за минувший год количество зарегистрированных 12-тонников в республике увеличилось на 9 тысяч автомобилей.

Platon.ru В офисе системы «Платон»

При этом 95% перевозчиков Дагестана установили бесплатные бортовые устройства в качестве одного из двух доступных способов внесения платы за использование федеральных дорог.

В целом по стране на сегодняшний день грузоперевозчики зарегистрировали в госсистеме «Платон» более 945 тысяч большегрузов. Рост регистрации за 2017 год превысил 150 тысяч транспортных средств. Ожидается, что количество зарегистрированных в системе в ближайшие месяцы достигнет миллиона транспортных средств. Большинство российских грузоперевозчиков установили бесплатные бортовые устройства. На сегодняшний день их выдано более 700 тысяч. Маршрутные карты оформляют в основном иностранные грузоперевозчики. В дорожный фонд на ремонт дорог и мостов с помощью государственной системы «Платон» собрано более 40 млрд рублей. Какие трассы будут восстановлены за счёт этих средств определяют сами грузоперевозчики с помощью голосования на «Карте убитых дорог» — проекта Общероссийского народного фронта.

«С учетом этой программы за счёт средств от «Платона» отремонтировано более 1700 километров дорог. Продолжаются работы по строительству и реконструкции свыше 30 мостов, большая часть из которых была закрыта последние несколько лет из-за аварийного состояния. Все эти дорожные объекты имеют высокую социальную значимость, обеспечивают повышение безопасности движения и развитие транспортной доступности регионов для сотен тысяч автомобилистов и грузоперевозчиков», — сообщил Олег Кириллов.

Одновременно с введением системы «Платон» исключено двойное налогообложение. Грузоперевозчики используют право вычета из транспортного налога. Региональные дорожные фонды при этом сохранили свои средства и получили компенсацию в размере 8,7 млрд рублей. Каждому региону правительство РФ выделило средства в зависимости от количества большегрузов, зарегистрированных в системе «Платон».За первые два года работы учтены и полностью реализованы все предложения грузоперевозчиков. В частности, введена постоплата, сохранен льготный тариф, модернизированы сервисы системы для дополнительного удобства пользователей и максимально упрощено получение информации для предоставления ФНС при использовании права на налоговый вычет.

Благодаря системе «Платон» дополнительные средства на российские дороги поступают за счёт транзитного транспорта. 15% собранной платы приходится на иностранных перевозчиков. С учётом перспективного развития транспортных коридоров поступления в дорожный фонд будут только возрастать, что позволит более высокими темпами развивать дорожную сеть России.