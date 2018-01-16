Киев, 16 января, 2018, 17:08 — ИА Регнум. Украина сокращает потребление антрацитовой группы угля из-за блокады поставок топлива из Донецка и Луганска. Так, в 2017 году украинские предприятия использовали 4,8 млн тонн антрацита, хотя годом ранее его потребление было на уровне 8,9 млн тонн.

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По словам вице-премьер-министра Украины по вопросам энергетики и инфраструктуры Владимира Кистиона, увеличение генерации электроэнергии атомными и гидроэлектростанциями позволило сэкономить более 2 млн тонн угля марки «А», передает пресс-служба Кабмина 16 января.

«2,3 млн тонн угля марки «А» сэкономили за счет увеличения генерации атомных станций и гидроэлектростанций. 1,8 млн тонн антрацита замещены углем газовой группы, добываемым в Украине. Это очень хорошие показатели, которые доказывают: невозможного ничего не бывает», — сказал Кистион.

Он считает, что правительство показывает успехи в приближении энергетической независимости Украины.

«Перед нами стоит амбициозная и одновременно непростая задача — сделать Украину энергетически независимой. И шаг за шагом, уменьшая потребление дефицитного антрацита, увеличивая добычу собственного газа, реформируя энергетический сектор нашего государства, мы приближаемся к этой цели», — подытожил Кистион.

В свою очередь, 16 января эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук назвал оптимизм Кистиона «хрупким», поскольку Украина резко нарастила закупки угля у России.

«Проблему решили оперативно — за счет увеличения мощности АЭС, постепенным переходом на газовую группу угля (в т. ч. перевод блоков на газовый уголь) и все же увеличением импорта антрацита из ЮАР, США, России. Поэтому оптимизм Кистиона довольно хрупкий. Но жить одними лишь надеждами на атомную генерацию и импорт антрацита — не выход из ситуации. Стратегическое решение проблемы зависимости от антрацита — это если в 2018—2019 гг. государство примет конкретные правительственные и законодательные решения, которые будут предусматривать увеличение добычи газового угля. Поскольку переведенные на газовый уголь блоки ТЭС (Центрэнерго, ДТЭК) потребуют больше газового угля уже в текущем году и 2019 г.», — пишет Корольчук на своей странице в Facebook.

По его словам, правительство не сможет полностью отказаться от импорта антрацита в 2019 году, если госшахты не нарастят добычу угля.

«Как известно, в планах на 2018 год — уменьшение использования антрацитной группы до 3 млн тонн, а в 2019 году — полная ликвидация потребности в антрацитовом угле. Однако, без увеличения добычи газового угля слова Кистиона и планы правительства о сокращении использования антрацита до 3 млн тонн в 2018 и отказе от антрацита в 2019 году — это лишь очередные обещания», — отметил Корольчук.

Несмотря на сокращение потребления угля министерство экономического развития и торговли Украины отменило санкции в отношении российского поставщика угля «Южтранс» (компания зарегистрирована в Ростовской области). Соответствующий приказ от 29 декабря 2017 года опубликован пресс-службой министерства.

Комментируя эту новость, эксперт в сфере энергетики Сергей Горобец иронично отметил в своем Фейсбуке: «Весь мир с нами, но уголек можно купить только у них! (российской компании «Южтранс» — ИА REGNUM )».

Ранее, 30 октября 2017 года, минэкономразвития Украины приняло решения о введении внешнеэкономических санкций в отношении 18 российских компаний, среди которых была компания «Южтранс».

О том, что правительство Украины в 2018 году не собирается реформировать и поддерживать отечественные угольные госпредприятия, свидетельствует хроническое недофинансирование отрасли. В частности, 15 января председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что горняки шахты «Украина» (госпредприятия «Селидовуголь») в Донбассе объявили забастовку из-за долгов по зарплате.

«С горняками шахты «Украина» ГП «Селидовуголь» не рассчитались за ноябрь и не выплатили ни копейки за декабрь! Поэтому сегодня шахтеры отказались приступать к работе», — написал Волынец в Facebook.

При этом председатель первичной профсоюзной организации «Селидовуголь» Иван Чуков проинформировал, что генеральный директор предприятия для решения проблемы отправился в Киев.

«Если вернется ни с чем, то придется в столицу ехать разгневанным шахтерам», — сказал Чуков.

Ранее, 22 декабря 2017 года, в Раде во время часа вопросов к правительству премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что правительство сделает все от него зависящее, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны. Основными приоритетами экономической политики на 2018 год премьер назвал увеличение добычи украинского газа и угля, а также внедрение энергоэффективных проектов.

Как сообщалось, с сентября 2017 года Украина перевела на газовый уголь по два энергоблока на ДТЭК Приднепровской и Змиевской ТЭС. Эти меры приняты в результате торговой блокады украинскими радикалами отдельных регионов Донбасса и прекращения поставок антрацита. С 17 февраля 2017 года на Украине действует чрезвычайное положение на рынке электроэнергии.

Напомним, за 11 месяцев 2017 года Украина импортировала 17,4 млн т каменного угля и антрацита на рекордные $2,2 млрд. Сумма в 1,5 раза превышает ту, которую Украина тратила на покупку угля последние два года. Большая часть поставок угля пришлась на Россию — 55,7% (1,2 млрд долл). Отметим, что в 2016 году импорт угля составил $1,5 млрд, экспорт — $44,8 млн.