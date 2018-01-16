Ташкент, 16 января, 2018, 17:04 — ИА Регнум. Мини-мечети для удовлетворения духовных нужд путешественников планируется открыть вдоль крупных трасс Узбекистана. Как сообщает podrobno. uz, предполагается, что такие мечети смогут одновременно вмещать до 20−30 человек. Мини-мечети будут только для совершения омовения и намаза людьми, которые находятся в дороге.

Строительство мини-мечетей на междугородних автомобильных трассах предусмотрено в рамках мер по развитию туристического потенциала страны. Ранее в международном аэропорту Ташкента были открыты комнаты для совершения намаза.