Москва, 16 января, 2018, 22:32 — ИА Регнум. Администрация президента РФ и Центр стратегических разработок пришли к консенсусу относительно необходимости увеличения инвестиций в образование и здравоохранение, а также увеличения расходов на инфраструктуру. Об этом написал председатель ЦСР, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин в своём Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин

«Формируется консенсус вокруг необходимости серьезно нарастить инвестиции в образование и здравоохранение, а также расходов на инфраструктуру», — сообщил Кудрин.

Он также добавил, что это решение «будет иметь долгосрочные положительные эффекты для страны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января президент РФ Владимир Путин неофициально поручил администрации президента и правительству начать прорабатывать бюджетную политику с упором на образование, здравоохранение и инфраструктуру.

Программу реформ Владимир Путин поручил подготовить Алексею Кудрину. По его оценке, новые бюджетные правила позволят уже в 2019 году увеличить рост экономики до 3%. Рост расходов государства Кудрин предлагает постепенно увеличивать до 2024 года. В частности, расходы на образование вырастут на 0,8% ВВП, на здравоохранение — на 0,7%, а на инфраструктуру — на 0,8% по сравнению с 2017 годом.

Такие реформы ЦСР предлагает провести за счет сокращения расходов на правоохранительные органы и контрольно-ревизионный аппарат на 1% ВВП. Ожидается, что сам «бюджетный маневр» проведут после выборов президента РФ, которые состоятся в марте этого года.