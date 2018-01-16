Переславль-Залесский, Ярославская область, 16 января, 2018, 16:50 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области местного перевозчика, работающего на городских маршрутах, сменила компания из Подмосковья. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. С начала 2018 года городские маршруты обслуживает ООО «Авто-Надежда» из подмосковных Люберец.

Новый автобус в Переславле

В конце декабря 2017 года истекал срок договора с предыдущим перевозчиком — ИП Шангина. Администрация Переславля-Залесского в последних числах ноября разместила на сайте госзакупок информацию об электронном аукционе на право заключения договора на обслуживание 5 маршрутов. Аукцион должен был состояться во второй половине декабря. ИП Шангина обратилась с жалобой в УФАС по Ярославской области. По мнению предпринимателя, уже давно работающего в Переславле, предъявляемые к потенциальному перевозчику требования ограничивали конкуренцию.

Жалоба была удовлетворена, и администрация Переславля получила предписание изменить условия аукциона. В итоге закупка была отменена. Тем не менее 31 декабря 2017 года на улицах города появились новые автобусы. Судя по информации, размещенной в салонах, автобусы принадлежат ООО «Авто-Надежда», зарегистрированного в подмосковных Люберцах. Напомним, действующий глава Переславля Владимир Волков до осени 2016 года возглавлял администрацию поселка Красково Люберецкого района.

На портале органов государственной власти Ярославской области появление в Переславле-Залесском автобусов из Люберец назвали «плановой заменой перевозчика».

«Администрация Переславля-Залесского провела масштабную работу, согласованную с нашим департаментом. В результате на городские маршруты вышло 20 новых автобусов. Переславль-Залесский стал первым городом Ярославской области, который опробовал такие решения, как использование систем видеоконтроля и автоинформирования. Данная положительная практика в дальнейшем планируется к распространению во всем регионе в рамках внедрения единого стандарта обслуживания пассажиров» — отметила заместитель директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева.

«Авто-Надежда» — не первая подмосковная компания, пришедшая в город с появлением в Переславле чиновников из Подмосковья. Так, контракт на ремонт дома культуры «Ювента» на сумму более 76 миллионов достался также люберецкой фирме — строительной компании «Развитие». Поставками питания в некоторых детских садах, а также ремонтом образовательных учреждений занялась компания «Фуд-сервис» из Лыткарино, откуда в администрацию Переславля прибыл теперь уже бывший заместитель мэра по социальной политике Сергей Дьячков.