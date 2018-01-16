Москва, 16 января, 2018, 16:49 — ИА Регнум. В 2017 году рост несырьевого экспорта в России показал рекордные показатели роста за последние 10 лет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 января заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на Гайдаровском форуме, комментируя мнение о том, что санкции Запада имеют политические причины.

Kremlin.ru Денис Мантуров

«Рост по прошлому году составил несырьевого, неэнергетического экспорта порядка 19%. Это рекордные показатели за последние 10 лет», — заявил Мантуров.

При этом министр уточнил, что именно рост неэргетического экспорта был непосредственной целью политики импортозамещения, а не развитие внутреннего рынка.

«За последние три года мы уже видим результаты программы импортозамещения. Что такое импортозамещение? Мы не ставили перед собой задачу обеспечить потребности внутреннего рынка. Мы ставили перед собой в первую очередь задачу выхода на глобальные рынки. И мы видим фактические результаты роста экспорта, причём несырьевого, неэнергетического за последний год», — пояснил Мантуров.

По его словам, это результат плодотворной системной работы правительства: с одной стороны, это поддержка экспорта — «те же самые инструменты, что применяются нашими зарубежными коллегами», — а с другой это результат работы по линии импортозамещения.

«Мы рассчитываем на сохранение умеренного роста по экспорту на последующие годы с учётом того, что будут выходить новые номенклатуры, новые образцы промышленной продукции», — указал он.

В Москве с 16 по 18 января 2018 года проходит очередной Гайдаровский форум на площадках Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Большинство участников дискуссии о российской экономике выразили мнение, что в дальнейшем расширение санкций примет точечный характер (63,07%). В то же время более серьёзных ограничений ждут 27,39% участников сессии.