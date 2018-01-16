Москва, 16 января, 2018, 16:37 — ИА Регнум. В Московском регионе на среду, 17 января, синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сегодня, 16 января, сообщает Гидрометцентр России.

Hans Ветер

Сообщается, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен из-за ожидающегося усиления ветра в столичном регионе. Днём 17 января температура воздуха ожидается в районе минус 4−6 градусов.

Ветер будет юго-восточный со скоростью 5−10 м/с, порывы ветра будут достигать 12−17 м/с. Местами ожидается выпадение снега.

«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать также в Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской и Рязанской областях.