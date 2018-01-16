Минск, 16 января, 2018, 16:37 — ИА Регнум. В отличие от белорусской государственной экспертизы, которая усмотрела в текстах сторонников Русского мира, журналистов ИА REGNUM и других российских СМИ Дмитрия Алимкина, Сергея Шиптенко и Юрия Павловца признаки экстремизма, и независимые эксперты, и учёные пришли к прямо противоположному выводу. Об этом свидетельствуют зачитанные сегодня, 16 января, в Минском городском суде материалы 18-го тома уголовного дела.

ИА REGNUM Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец, Сергей Шиптенко

После обеденного перерыва в суде прокурор начал зачитывать уже 18-й по счёту том дела, в нем — ходатайства защиты публицистов, а также экспертизы независимых специалистов, среди которых есть и такие сертифицированные эксперты, как Елена Галяшина и Ольга Кукушкина.

Отметим, что по методике последней свою экспертизу как раз и проводили госэксперты в Белоруссии, так как своей в республике пока нет. Однако если Кукушкина как автор методики и квалифицированный специалист в этой области пришла к заключению о том, что в текстах публицистов нет запрещенных материалов, то белорусские госэксперты, которые даже научных публикаций по теме экстремизма не имеют, решили, что с помощью своих материалов Шиптенко, Павловец и Алимкин разжигают расовую, национальную или религиозную рознь.

На сегодняшнем судебном заседании гособвинитель зачитал немало отзывов независимых специалистов и учёных. Все они почти идентичны, так как их главный посыл в том, что в материалах подсудимых, опубликованных в российских СМИ, нет признаков экстремизма. В 18-м томе уголовного дела в одном из ходатайств защиты приводятся также цитаты из учебников, пособий и научных публикаций в подтверждение высказываний Юрия Павловца в своих материалах об истории Белоруссии.

Напомним, что рассмотрение уголовного дела в отношении трёх белорусских публицистов продолжается вот уже почти месяц. Задержали их еще раньше — в декабре 2016 года, и с тех пор они провели уже год в СИЗО, отметив два Новых года вдали от родных и близких. Павловца, Алимкина и Шиптенко обвиняют в разжигании расовой, национальной или религиозной розни, и по этой статье им грозит до 12 лет лишения свободы. Павловцу и Шиптенко вменяется и «незаконное ведение предпринимательской деятельности», под этой формулировкой обвинение имеет в виду, что журналисты могли получать материальное вознаграждения за написание авторских материалов.

При этом Павловец с 2005 по 2016 год был оформлен как ИП, то есть, по словам адвоката, его нельзя обвинять в деятельности без регистрации, если регистрация была. Шиптенко же отмечал, что большинство денежных переводов, приходивших на его счёт, были в поддержку научного журнала «Новая экономика», где он был главным редактором.

Все трое журналистов свою вину не признают. ИА REGNUM, в свою очередь, неоднократно заявляло, что считает обвинение против публицистов безосновательными, а самих журналистов — политическими заключёнными в Белоруссии. Роскомнадзор тоже не обнаружил в текстах Шиптенко, Павловца и Алимкина запрещённых материалов.

Показательно также, что, как заявила сегодня на суде защитник Павловца Кристина Марчук, во время следственного процесса она не получала текст экспертизы экспертной комиссии Белоруссии, несмотря на то, что именно на этом заключении строится чуть ли не все обвинение против авторов.

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