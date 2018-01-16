Бишкек, 16 января, 2018, 16:23 — ИА Регнум. В настоящее время в Южной Корее работают около 4 000 граждан Киргизии. Каждый третий из них является нелегалом. Об этом сегодня, 16 января, сообщил посол Киргизской Республики в Республике Корея Кылычбек Султан, сообщило ИА «24.kg».

По словам дипломата, из-за этого процедура получения киргизстанцами корейской визы была усложнена.

«Многие наши граждане не то чтобы на трудоустройство — на лечение не могут получить визу. Из-за нескольких нелегальных мигрантов не должны страдать десятки тысяч наших соотечественников», — подчеркнул он.

Представитель внешнеполитического ведомства затронул тему туризма, отметив при этом, что киргизстанский МИД уже предпринимает шаги, направленные на увеличение потока туристов из Южной Кореи в Киргизию. В частности, проводит переговоры об открытии прямого авиасообщения между Бишкеком и Сеулом.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, работать за рубежом сейчас вынуждены до 700 тысяч граждан Киргизии. По неофициальным, их количество достигает 1,2 миллиона (население Киргизской Республики превышает 6,14 миллиона человек).

Почти 80% киргизстанских трудовых мигрантов работают в России, еще 15% в Казахстане, а остальные находятся в странах дальнего зарубежья. Отметим, что за 11 месяцев 2017 года граждане Киргизии отправили на родину через различные системы денежных переводов около $2,29 млрд (130,5 млрд рублей по текущему курсу) или 37,3% к объему ВВП республики за этот период. В 2016 году сумма денежных переводов превышала $1,99 млрд (более 113,52 млрд рублей) или 33% от ВВП.