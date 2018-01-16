Ереван, 16 января, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Отказавшиеся от гражданства Армении должны будут в течение года продать принадлежащие им земли сельскохозяйственного и лесного значения. Соответствующие поправки в Земельном кодексе и в пакете сопутствующих законах внес парламент Армении на заседании 16 января во втором и окончательном чтении.

В то же время, по словам первого заместителя министра юстиции Армении Артура Ованнисяна, право на владение квартирами и домами индивидуального пользования продолжит за ними сохраняться. Как заметил замминистра, это положение закреплено и в Конституции 2005 года, и в Конституции 2015 года. Теперь исполнительная власть вносит требование основного закона в законодательство страны.

Владеть землей сельскохозяйственного и лесного значения имеют право исключительно граждане Армении. Иностранец обязуется продать также землю, если она была ему подарена. Исключения не будет даже в случае наследования земли. В документе представлен и механизм контроля за выполнением положений закона. Государственные органы по цепочке будут информировать друг друга: полиция будет оповещать кадастр недвижимости об изменении гражданства, а кадастр — местные органы власти, которые, в свою очередь, через суд будут добиваться выполнения требований закона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разработка законопроекта началась ещё в июне 2017 г. В армянских селах год от года увеличиваются площади необрабатываемых земель, даже в орошаемых и обеспечивающих высокую урожайность местностях. Дело в том, что многие владельцы земель эмигрировали, получив гражданство других стран, сохранив при этом право собственности на земельные участки.

Законодательство Армении предусматривает в настоящий момент норму, по которой в случае нецелевого использования земель они подлежат отчуждению. Но 102-я статья Земельного кодекса, в которой данная норма прописана, не применяется, так как главы сел не хотят портить отношения с жителями общины.

Как уже писало ИА REGNUM, в последние пять лет наблюдается резкий рост отказа от гражданства Армении. По данным пресс-службы паспортно-визового департамента полиции Армении, с 2012 по 2017 г. от гражданства Армении отказались 14 041 человек.