Пятигорск, Ставропольский край, 16 января, 2018, 22:23 — ИА Регнум. 21-летний житель Пятигорска Кирилл Терешин, известный как «руки-базуки», продолжает шокировать пользователей социальных сетей. 15 января молодой человек опубликовал на своих станицах в Instagram и «ВКонтакте» фотографии, демонстрирующие новые изменения во внешности, на этот раз они коснулись лица и волос.

Скриншот страницы Instagram b31ng26 Кирилл Терешин

На снимках видно, что Терешин сбрил брови, а на их месте с помощью косметики рисует новые — розового цвета и более женственной формы. Изменения коснулись также губ, их молодой человек увеличил в два раза.

Скриншот страницы Instagram b31ng26 Кирилл Терешин увеличил губы

Но и на этом преображение не завершилось. Терешин покрасил часть волос в голубой и розовый цвета, а другую часть — в жёлтый. Кроме того, он начал наносить на лицо необычный макияж. Как отметил Кирилл в одном из видеороликов, он «готов с таким видом хоть каждый день ходить».

Однако и это, судя по всему, не окончательное преображение.

«Ждите конкретных трансформаций, это только начало», — написал на своей старнице во «ВКонтакте» молодой человек.

Продолжает ли Терешин колоть синтол (масло с добавлением обезболивающих веществ, увеличивающее объём мышц) в руки, неизвестно, однако объём его бицепсов уже которой месяц остается на отметке 60 см. Кроме того, в конце декабря Кирилл рассказал своим подписчикам, что брал небольшой перерыв от изменений во внешности, так как у него возникли проблемы со здоровьем.

А тем временем пользователи соцсетей продолжают бить тревогу и пытаться остановить Терешина. Многие из них сходятся во мнении, что без помощи психолога этого уже не добиться.

«Мне кажется, тут помощь психолога нужна! Причём срочно! Заигрался парень!» — прокомментировала новые изменения во внешности Анастасия.

«На глазах у миллионов медленно, но верно себя убивает! Почему бы не подлечить ему мозг, чтобы в дальнейшем он мог найти нормальную работу, создать семью?» — пишет Светлана Г.

Некоторые пользователи увидели в новых изменениях пародию на еще одну звезду Интернета — Александра Шпака, который прославился благодаря своей эпатажной внешности.

«Типа под Шпака косишь?» — пишет Богдан.

Скриншот страницы Instagram aleksander.shpak Александр Шпак

И хотя количество негативных комментариев к фотографиям Терешина преобладает, находятся и те, кто поощряет подобные трансформации. Более того, они дают советы, что еще можно сделать со своей внешностью.

«С каждым днём все круче и круче! Газуй», — пишет в Instagram Василий М.

«Надо было бровь у розовой стороны волос голубого цвета, а у волос голубого наоборот бровь розовую. Так интереснее», — иронизирует пользователь launstrikciya.

«Нарасти себе ресницы», — комментирует пользователь made_in__am.

Напомним, Кирилл Терешин прославился в российском сегменте Интернета в ноябре 2017 года, когда закачал в руки шесть литров синтола. При этом химическую смесь молодой человек варил дома самостоятельно, чтобы не использовать дорогой оригинал. Новая волна популярности пришла к Терешину после его участия в «Прямом эфире» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1».