Москва, 16 января, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Сергей РФ Лавров предложил создать законодательную базу для защиты интересов российских добровольцев, воюющих против терроризма в Сирии. Слова Лаврова опубликовал телеканал RT.

Пресс-служба МИД РФ Сергей Лавров

«Что касается других стран, да, такая практика распространяется — со стороны многих государств мира. И в Ираке это происходило, и других странах региона», — заявил российский министр об общемировой практике распространения частных военных компаний (ЧВК).

По словам Лаврова, необходима чёткая законодательная база, чтобы российские бойцы ЧВК за границей находились в правовом поле и были защищены.

Ранее в СМИ и соцсетях появлялись свидетельства того, что российские добровольцы ЧВК Вагнера сыграли решающую роль в разгроме террористов ИГИЛ ((организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, действуя в авангарде правительственных сил.

Ряд экспертов отмечали изменение в характере сирийской антитеррористической кампании после появления на полях сражений российских добровольцев.

Меткий артиллерийский огонь вагнеровцев по наводке беспилотников помог очистить Алеппо от террористов. Преимущество в тактике и огневой мощи позволило за две недели освободить Пальмиру, а впоследствии зажать и уничтожить главные силы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в акербатском котле. Затем последовал решительный рывок в окружённый Дейр-эз-Зор, форсирование Евфрата и организация форпоста правительственных сил на восточном берегу реки.

Наконец, вагнеровцы поставили восклицательный знак в сирийской антитеррористической кампании, взяв последний оплот ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии — город Абу-Кемаль. В настоящий момент российские добровольцы добивают разрозненные бандитские формирования на северо-западе Сирии: в провинциях Идлиб и Хама. За последние дни на стыке провинций Идлиб и Хама освобождено 28 населённых пунктов.

Наши добровольцы успешно справились со всеми задачами на сирийском фронте гибридной войны России и Запада — защитили весь мир от террористического государственного образования в лице ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако, несмотря на военный опыт и самое современное вооружение, им тоже нужна защита и правовая поддержка, в особенности за границей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, понимая важность вопроса, предложил разработать необходимую законодательную базу.