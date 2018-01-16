Москва, 16 января, 2018, 15:27 — ИА Регнум. Цены на нефть 16 января снижаются. Если в первой половине дня продажи были единичными, то ближе к вечеру «медведи» активизировались, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Баррель североморского сырья Brent торгуется по $69,32 (-1,3%). За «бочку» легкой техасской нефти WTI предлагают $63,78 (-0,7%).

«Никаких важных новостей, значимых для сектора нефти, не ожидалось. Сейчас думается, что наблюдаемое снижение сырьевых котировок является технической коррекцией к максимумам вчерашнего вечера», — отметила Бодрова.

Еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в этот раз выходят с опозданием на день.

16 января вечером будут представлены результаты наблюдений API, 17 января опубликуют данные от минэнерго США, напомнила она.

«Средние рыночные ожидания, полученные в результате опросов Bloomberg, показывают снижение запасов черного золота на 2,7−3 млн баррелей за неделю к 12 января.

Запасы бензина и дистиллятов, скорее всего, снова увеличились», — полагает эксперт.

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