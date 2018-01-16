Ярославль, 16 января, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Ярославский областной суд оставил в силе решение суда Дзержинского района города Ярославля о взыскании с ярославского журналиста Марка Нуждина 10 тысяч рублей в пользу экс-депутата муниципалитета Романа Сукнёва в качестве компенсации морального ущерба. Решение суда вызвало негативную реакцию среди ярославцев в социальных сетях.

Брошюра Романа Сукнёва

Напомним историю вопроса. Накануне выборов в муниципалитет Ярославля Роман Сукнёв выпустил брошюру с текстами песен военных лет и личной фотографией на обложке. При этом какая-либо иная информации, например об авторах песен, их истории в брошюре отсутствовала. Эту печатную продукцию депутат Сукнёв распространял среди школьников.

Журналист ярославской редакции «Эхо-Москвы» Марк Нуждин резко раскритиковал подобные действия депутата и ему подобных политиков, назвав их попыткой использования образа Великой Победы в личных целях. В тексте своей публикации Нуждин использовал слово «мерзавец», которое стало главным предметом иска Сукнёва к журналисту.

Примечательно, что решение Дзержинского районного суда о взыскании с Нуждина 10 тысяч рублей и компенсации затрат на судопроизводство было вынесено несмотря на выводы экспертизы, которая не нашла унижения чести и достоинства в тексте журналиста.

Такая позиция суда, да и сама ситуация с брошюрой Сукнёва вызвала бурную реакцию среди ярославцев, общественное мнение явно на стороне журналиста. В социальных сетях появились предложения собрать средства для уплаты штрафа и судебных издержек.

Ярославская редакция ИА REGNUM разделяет мнение общественности.

«Я не буду комментировать судебное решение, незачем. «Мерзавцем» можно быть не по суду, а по совести. То, что ярославский журналист не остался равнодушным к вопиющему факту паразитирования на святом образе Великой Победы, достойно уважения. Я лично готов оплатить размер штрафа», — высказал своё мнение главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Коллектив редакции присоединяется к этой инициативе.