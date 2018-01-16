Минск, 16 января, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Власти Белоруссии намерены взять под контроль «сахарную» ситуацию. На белый кристаллический сахар министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии ввело временное государственное регулирование цен. Соответствующее решение утверждено постановлением министерства от 4 декабря 2017 года, опубликованным на официальном сайте ведомства 16 января.

ИА REGNUM Слуцкий сахарорафинадный комбинат

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Как пояснили в министерстве, постановление вводит временное государственное регулирование на сахар белый кристаллический путём установления предельных минимальных цен и предельной максимальной торговой надбавки в размере 15%». Так, отпуская цена франко-отправления (без НДС) на сахар белый кристаллический, производимый (ввозимый) и (или) реализуемый на территории Белоруссии для целей, не связанных с промышленной переработкой, установлена в размере Br1,19 за 1 кг, отпускная цена франко-назначения (без НДС) — Br1,22 за 1 кг. Розничная цена (с НДС) определена в Br1,5 за 1 кг.

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В документе отмечается, что такие меры связаны с резким ростом импорта, сокращением спроса на отечественный сахар и значительным снижением объёмов его производства.

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Возможность введения государствами — членами государственного ценового регулирования на товарных рынках, не находящимися в состоянии естественной монополии, исходя из соображений национальной безопасности, определяется приложением №19 Договора о Евразийском экономическом союзе.

Добавим, что сахар в соответствии с постановлением Совета министров Белоруссии от 10 марта 2004 года относится к одному из параметров национальной продовольственной безопасности.

Постановление вступает в силу с 17 января 2018 года и действует в течение 90 дней.