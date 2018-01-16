Калуга, 16 января, 2018, 15:28 — ИА Регнум. К православному празднику Крещения Господня, который пройдёт 18−19 января, в Калужском регионе подготовят 47 мест для купания. В целях обеспечения безопасности около прорубей будут дежурить представители регионального управления МЧС России, сообщает 16 января корреспондент ИА REGNUM.

40.mchs.gov.ru Прорубь для крещенского купания

В Калуге места купания в праздник Крещения Господня откроют на Сероводородных озерах в районе Калуга-2 и на источнике в деревне Колюпаново. Обычно оба этих места посещают в общей сложности порядка тысячи человек.

Окунуться в прорубь на Крещение в Обнинске можно будет в ночь с 18 на 19 января на Белкинских прудах и на реке Протве. Безопасность при купании обеспечивается двумя дежурными сменами муниципальной спасательной службы, укомплектованными необходимыми спасательными средствами и оборудованием.

В настоящее время толщина льда на Белкинских прудах составляет 15 см. По мнению властей, выход на лёд безопасен. На Протве лед гораздо тоньше — 5 см, и выходить на лёд на реке сейчас запрещено. Зайти в воду на Протве можно будет с берега по специально оборудованной лестнице. Во время Крещенских купаний на прудах и на реке будут дежурить спасатели.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на территории Московской области планируется обустроить 237 крещенских купелей, охрану и работу которых в ночь на 18 января обеспечат сотрудники полиции, спасатели МЧС и медики

Наибольшее количество мест для погружения в воду и совершения православного обряда откроют в Орехово-Зуевском и Дмитровском муниципальных районах — по 16 купелей в каждом. В Солнечногорском районе оборудовано 15 мест для зимнего окунания, ещё по 12 находятся в Щёлковском районе и городских округах Истра и Егорьевск.