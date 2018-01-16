Москва, 16 января, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Вечером 15 января в студии радиостанции «Эхо Москвы» «столкнулись» телеведущая Ксения Собчак и глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков. После эфира программы «Полный Альбац» Собчак вошла в студию, где готовился к эфиру Волков, и потребовала от него извинений за размещенную в Facebook фотографию с корпоратива на Бали, который она не вела. Пользователи социальных сетей уверены, что это была провокация со стороны радиостанции, однако работники «Эха Москвы» отрицают данный факт.

Скриншот страницы Instagram Ксении Собчак

Скриншот страницы Twitter Леонида Волкова

Эфир с Ксений Собчак был назначен на 20:00 мск, с Леонидом Волковым — на 21:00. Чтобы избежать встречи с телеведущей, политик сразу прошел в студию, где должны были записывать программу с его участием, пишет в своём Facebook Волков.

Однако начало эфира не остановило Собчак, и в сопровождении операторов проекта «Кандидат.doc» она вошла в студию и начала требовать от Волкова публично извиниться за клевету. Тот, в свою очередь, отказался приносить извинения и попросил Собчак покинуть студию, объясняя, что она проявляет неуважение к слушателям и ведущему. Начало программы «Разбор полётов», героем которой и стал Волков, также не остановило Собчак, и она продолжила разговаривать в полный голос.

«Я сожалею, что начало передачи с Леонидом Волковым было скомкано. Приношу извинения тем слушателям «Эха», которые сочли этот инцидент неуместным», — написал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в своём Twitter.

Волков также отметил, что принять участие в эфире его пригласили абсолютно неожиданно.

«Днем звонят с «Эха» и внезапно приглашают вечером в «Разбор полета»; обычно заранее зовут, но всякое бывает», — пишет Волков.

Этот факт навел многих пользователей на мысль, что встреча оказалась не случайной и была заранее продумана редакторами радиостанции.

«Венедиктов был в курсе всего… изначально», — пишет пользователь Крейсер Аврора.

Между тем на кадрах ролика, который Собчак выложила на своём канале в YouTube, видно, что сразу после завершения программы «Полный Альбац» сотрудники радиостанции сообщили Собчак, что Волков тоже находится в здании радиостанции. Телеведущая поинтересовалась, в какой именно студии. Глава редакции соцсетей «Эха Москвы» Алексей Соломин не колеблясь ответил ей, при этом добавив: «Но я вам ничего не говорил».

«Мне бы хотелось, чтобы они встретились, — пишет Соломин в своём блоге. — «А где же он?» — спросила Ксения. «В первой, говорю, студии». Мама учила меня не врать».

Большинство пользователей отметили, что разочарованы таким поступком «Эха Москвы», и вспомнили недавний случай нападения на Фельгенгауэр, отмечая, что безопасность работников и гостей радиостанции всё так же оставляет желать лучшего, раз любой посторонний человек может войти в студию.

«Разочарована. Такой мелкой дряни от «Эха» не ожидала. Всем совет смотреть полное видео, начиная с того момента, где Собчак не дает Волкову говорить и тянет время до эфира, чтобы именно его и сорвать. Красивая подстава тоже может быть искусством, но здесь вы этого не увидите», — пишет Луиза.

«Эхо Москвы» теперь официально не гарантирует безопасность приглашённых гостей? Разве физический и психологический комфорт гостей, любых гостей, на «Эхе» теперь исключительно их забота?» — интересуется Леонид П.

«Интересно, это Венедиктов разрешил посторонним входить в студию во время эфира? Это теперь всем разрешено? Печальный опыт Фельгенгауэр ничему не учит?» — пишет экономист Сергей Алексашенко.

А вот поведение самой Ксении Собчак, кажется, никого не удивило. Пользователи считают, что ситуация с Волковым — очередной скандал, в котором нуждается Собчак.

Напомним, 11 января движение «Протестная Москва», поддерживающее Алексея Навального, опубликовало видеозапись с комментарием, что Ксения Собчак проводит корпоратив на Бали для миллиардера Александра Рослякова вместо того, чтобы собирать подписи за свое выдвижение в президенты. В ответ на это Собчак опубликовала в Instagram фото с геолокацией аэропорта «Домодедово» и отметила, что ездит по всему миру для проведения переговоров со спонсорами, а не для корпоративов.

Скриншот страницы Instagram Ксении Собчак

Скриншот страницы Twitter Протестная Москва

Леонид Волков написал у себя в соцсетях, что это старая фотография, а геотеги фальсифицированы. Он также отметил, что за два часа невозможно долететь из Бали до Москвы.