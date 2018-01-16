Хорошо организованный скандал: Собчак на «Эхе Москвы»
Москва, 16 января, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Вечером 15 января в студии радиостанции «Эхо Москвы» «столкнулись» телеведущая Ксения Собчак и глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков. После эфира программы «Полный Альбац» Собчак вошла в студию, где готовился к эфиру Волков, и потребовала от него извинений за размещенную в Facebook фотографию с корпоратива на Бали, который она не вела. Пользователи социальных сетей уверены, что это была провокация со стороны радиостанции, однако работники «Эха Москвы» отрицают данный факт.
Эфир с Ксений Собчак был назначен на 20:00 мск, с Леонидом Волковым — на 21:00. Чтобы избежать встречи с телеведущей, политик сразу прошел в студию, где должны были записывать программу с его участием, пишет в своём Facebook Волков.
Однако начало эфира не остановило Собчак, и в сопровождении операторов проекта «Кандидат.doc» она вошла в студию и начала требовать от Волкова публично извиниться за клевету. Тот, в свою очередь, отказался приносить извинения и попросил Собчак покинуть студию, объясняя, что она проявляет неуважение к слушателям и ведущему. Начало программы «Разбор полётов», героем которой и стал Волков, также не остановило Собчак, и она продолжила разговаривать в полный голос.
«Я сожалею, что начало передачи с Леонидом Волковым было скомкано. Приношу извинения тем слушателям «Эха», которые сочли этот инцидент неуместным», — написал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в своём Twitter.
Волков также отметил, что принять участие в эфире его пригласили абсолютно неожиданно.
«Днем звонят с «Эха» и внезапно приглашают вечером в «Разбор полета»; обычно заранее зовут, но всякое бывает», — пишет Волков.
Этот факт навел многих пользователей на мысль, что встреча оказалась не случайной и была заранее продумана редакторами радиостанции.
«Венедиктов был в курсе всего… изначально», — пишет пользователь Крейсер Аврора.
Между тем на кадрах ролика, который Собчак выложила на своём канале в YouTube, видно, что сразу после завершения программы «Полный Альбац» сотрудники радиостанции сообщили Собчак, что Волков тоже находится в здании радиостанции. Телеведущая поинтересовалась, в какой именно студии. Глава редакции соцсетей «Эха Москвы» Алексей Соломин не колеблясь ответил ей, при этом добавив: «Но я вам ничего не говорил».
«Мне бы хотелось, чтобы они встретились, — пишет Соломин в своём блоге. — «А где же он?» — спросила Ксения. «В первой, говорю, студии». Мама учила меня не врать».
Большинство пользователей отметили, что разочарованы таким поступком «Эха Москвы», и вспомнили недавний случай нападения на Фельгенгауэр, отмечая, что безопасность работников и гостей радиостанции всё так же оставляет желать лучшего, раз любой посторонний человек может войти в студию.
«Разочарована. Такой мелкой дряни от «Эха» не ожидала. Всем совет смотреть полное видео, начиная с того момента, где Собчак не дает Волкову говорить и тянет время до эфира, чтобы именно его и сорвать. Красивая подстава тоже может быть искусством, но здесь вы этого не увидите», — пишет Луиза.
«Эхо Москвы» теперь официально не гарантирует безопасность приглашённых гостей? Разве физический и психологический комфорт гостей, любых гостей, на «Эхе» теперь исключительно их забота?» — интересуется Леонид П.
«Интересно, это Венедиктов разрешил посторонним входить в студию во время эфира? Это теперь всем разрешено? Печальный опыт Фельгенгауэр ничему не учит?» — пишет экономист Сергей Алексашенко.
А вот поведение самой Ксении Собчак, кажется, никого не удивило. Пользователи считают, что ситуация с Волковым — очередной скандал, в котором нуждается Собчак.
Напомним, 11 января движение «Протестная Москва», поддерживающее Алексея Навального, опубликовало видеозапись с комментарием, что Ксения Собчак проводит корпоратив на Бали для миллиардера Александра Рослякова вместо того, чтобы собирать подписи за свое выдвижение в президенты. В ответ на это Собчак опубликовала в Instagram фото с геолокацией аэропорта «Домодедово» и отметила, что ездит по всему миру для проведения переговоров со спонсорами, а не для корпоративов.
Леонид Волков написал у себя в соцсетях, что это старая фотография, а геотеги фальсифицированы. Он также отметил, что за два часа невозможно долететь из Бали до Москвы.