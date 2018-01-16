Калуга, 16 января, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Сегодня, 16 января, состоялось очередное заседание комитета по вопросам социального развития Городской думы Калуги под председательством Марины Ставиской. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, депутаты заслушали отчёты главы городского самоуправления Александра Иванова, заместителя председателя Городской думы Сергея Павлова и председателя комитета по вопросам социального развития. Отчёты были приняты и рекомендованы к утверждению Городской думой.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание комитета по вопросам социального развития Городской думы Калуги 16.01.2018

Депутаты одобрили поправки в устав Калуги, приводящие его в соответствие с действующим законодательством.

Были заслушаны отчёты о деятельности управлений социального блока. Все муниципальные программы, действующие по линии управления социальной защиты, в 2017 году были выполнены на 100%. Различные меры социальной поддержки были предоставлены более чем ста тысячам калужан, всего на эти цели было выделено 1,8 млрд. рублей. Управлением социальной защиты выплачивалось более 20 видов пособий и компенсаций семьям с детьми различных категорий, выплачивались пособия лицам, пострадавшим от воздействия радиации, участникам военных действий, семьям погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и малолетним узникам концлагерей. Единовременное социальное пособие получили 1754 калужанина на общую сумму 8 миллионов 594 тысячи рублей.

На создание специальных условий для обучения детей-инвалидов в рамках программы «Доступная среда» было выделено 4,7 млн. рублей.

Но обеспечение деятельности системы дошкольного образования Калуги в 2017 году было выделено 1 миллиард 471 миллионов рублей, на обеспечение деятельности системы общего образования — 1 миллиард 501 миллион рублей.

В микрорайоне Кошелев была построена школа на 1360 мест. В 2018 году планируется ввод в эксплуатацию школы на 1000 мест в микрорайоне Веснушки. В настоящее время рассматривается вопрос о строительстве пристройки к школе № 46. Завершено строительство и готовится к приёму детей дошкольное учреждение в микрорайоне «Европейский квартал» на 120 мест. В феврале планируется открытие детского сада на 350 мест в микрорайоне «Кошелев».

В планах строительство детского сада на 225 мест в районе ул. Сиреневый бульвар, его планируется использовать для размещения ясельных групп.

На ремонт детских садов в 2017 году было выделено 21,5 млн. рублей, на ремонт школ — 5,3 млн. рублей, на ремонт учреждений дополнительного образования — 2 миллиона рублей. Был произведён капитальный ремонт шести детских садов, полностью отремонтировано здание детского сада «Антошка». В ходе подготовки к новому учебному году был произведён ремонт кровли в школах №№ 12, 14 и 46, ремонт спортивных залов и асфальтового покрытия в школах № 13 и № 26. В девяти школах проведён ремонт внутренних помещений, в восьми — замена оконных блоков, в четырёх — ремонт инженерных сетей.

Из областного бюджета на приобретение учебников было выделено порядка 24 миллионов рублей, закуплено более 82 тысяч экземпляров учебной литературы. Для дошкольных учреждений было приобретено уличное игровое оборудование, детская мебель, оргтехника и кухонное оборудование.

«Несмотря на некоторые финансовые трудности, управление образования выполнило все поставленные задачи, — подчеркнула председатель комитета Марина Ставиская. — Многое было сделано для строительства новых школ и обеспечения их деятельности, увеличения количества мест в дошкольных учреждениях и выполнения указов президента в части заработной платы работников системы образования. Кроме того калужские школьники показывают хорошие результаты на всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах».

В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта» в Калуге функционировали 18 учреждений спортивной направленности, которые в 2017 году посещали 8339 детей и подростков.

На проведение текущего ремонта спортивных объектов в прошлом году было выделено 2,8 млн. рублей. Проведён капитальный ремонт кровли спортивного зала СДЮСШОР «Темп», приобретены 3 блок-контейнера, предназначенных для раздевалок спортсменов на гребной базе СДЮСШОР «Тайфун» и гоночная лодка-байдарка.

Оплачены проектные работы для строительства комплексной спортивной площадки в сквере им. Волкова. Выполнены работы по устройству пристенного дренажа спортивного зала на Грабцевском шоссе на сумму 2,6 млн. рублей.

Порядка 700 тысяч рублей было выделено на ремонт загородных спортивных лагерей. В рамках программы «Развитие культуры и искусства» был проведён ремонт кабинета в Детской школе искусств № 1, приобретены музыкальные инструменты для детских школ искусств № 2 и № 6, сценические костюмы для детской школы искусств № 4.

Отремонтирована электропроводка в Городском досуговом центре и четырёх библиотеках, в детских школах искусств установлены системы видеонаблюдения и проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций.

До конца 2018 года планируется завершить ремонт нового здания Театра кукол. Отчёты были приняты к сведению, депутаты выразили благодарность работникам управлений социального блока за успешную работу в прошедшем году.

Члены комитета также поддержали предложение наградить знаком Городской думы «За личный вклад в развитие Калуги» депутата Законодательного собрания Калужской области Карпа Диденко.