Москва, 16 января, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Криптовалюты могут оказаться тупиковой ветвью киберреволюции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 января заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме.

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«Мы видим, что существуют разные подходы к криптовалютам: от запретительных до абсолютно либеральных. И всех сегодня волнует вопрос о том, где предел этой криптовалютной гонки? Вообще, может быть, это тупиковая ветвь киберреволюции?» — заявил Медведев.

Он подчеркнул, что нельзя полностью исключить, что не повторится сценарий конца прошлого века: когда в начале 90-х годов появилось множество компаний на базе развивающегося интернета, а в начале 2000-х эти компании после лопнувшего финансового пузыря в значительной степени исчезли.

«Но сама технология, я имею в виду этот самый интернет, не только сохранилась, но и играет в нашей жизни сейчас ключевую роль. Точно так же через несколько лет могут исчезнуть и криптовалюты. А технология, на базе которой эти криптовалюты развиваются, я имею в виду блокчейн — она станет частью повседневной реальности. Такой сценарий тоже неисключим», — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что возникшая в последние годы конкуренция частных электронных валют предсказывалась теоретиками ещё в середине XX века, однако на практике стала серьёзным новым вызовом и для бизнеса, и для правительств, и для самого экспертного сообщества.

Отметим, что в Москве с 16 по 18 января 2018 года проходит очередной Гайдаровский форум на площадках Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). В этом году мероприятие идет под лозунгом «Россия и мир: цели и ценности».