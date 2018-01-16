Киев, 16 января, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Сегодня, 16 января, верховная рада Украины начала рассмотрение законопроекта №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (или так называемый закон о реинтеграции Донбасса).

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В прошлом году украинский парламент отложил рассмотрение законопроекта во втором чтении. Тогда спикер рады Андрей Парубий объяснил решение о переносе голосования проведением консультаций с дипломатами.

Напомним, законопроект официально провозглашает Россию «агрессором» и возлагает на нее ответственность за ситуацию в Донбассе и Крыму.

В то же время депутаты отказались внести в законопроект поправку с призывом к правительству разорвать дипотношения с Россией. Кроме того, из текста документа убрали упоминания о минских соглашениях. При этом в преамбулу была включена статья, которая упоминает присоединение Россией Автономной Республики Крым. При этом преамбула дополнена ссылкой на якобы дату «оккупации» полуострова — 20 февраля 2014 года.

В свою очередь, депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко отметил приверженность политсилы к дипломатическим путям решения конфликта в Донбассе.

По его словам, закон о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям, нормандскому формату, а также мешает работе спецпредставителя госдепа США по Украине Курту Волкеру.

«Партия войны планирует провести этот закон. Это будет очередное свидетельство того, что парламент не слышит людей и живет отдельной от страны жизнью… Тормозили (с принятием закона), потому что была позиция международного сообщества — не делайте этого, потому что это ухудшит условия работы посреднической миссии между спецпредставителями США и РФ. Но партия войны сильна, она настаивает, чтобы этот закон был проведен… Сегодня принимается так называемый закон о реинтеграции, который на самом деле является законом об отделении. К примеру, есть поправки, согласно которым врагами становятся все МЧСники, которые работают на той территории (ОРДЛО). Нельзя всех людей назвать врагами, тех, кто не убивал, кто не принимал участие в преступлениях. Они должны вернуться в Украину и иметь будущее», — сказал Бойко 16 января в кулуарах Рады.

Он сообщил, что законопроект №7163 «не содержит механизмов возврата части Донбасса и Крыма».

«Самое главное, этот законопроект не дает механизм, каким образом вернуть территории и людей, каким образом прекратить убийства, каким образом восстановить территориальную целостность нашего государства. В нём нет ни одного механизма, как это сделать. Там есть всё — кто руководит войсками, каким образом будет проходить зачистка. Прописаны полномочия президента, которые позволяют еще больше подчинить себе вооруженные силы. Поэтому мы категорически против этого закона. Мы считаем, что он не отвечает чаяниям людей, граждан Украины по прекращению войны и возврату территорий», — рассказал Бойко.

Кроме того, депутат, член фракции «Блок Петра Порошенко», секретарь комитета рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник считает, что название «законопроекта о деоккупации» не нужно менять.

«Комитет действительно получил 37 поправок в название законопроекта. Некоторые из них мы учли редакционно. Мы категорично не признаем, что этот законопроект каким-то образом дифференцирует полномочия Украины по освобождению «оккупированных» территорий — будь то Крыма или Донецкой и Луганской областей… Если сегодня будут проголосованы нормы в отношении Донецкой и Луганской областей, они в полной мере будут действовать в отношении Крыма», — пояснил Винник.

Вице-спикер верховной рады Оксана Сыроид отметила, что законопроект о реинтеграции Донбасса предусматривает восстановление торговли с Донецком и Луганском.

«Речь идет о восстановлении торговли с «оккупированными» территориями. Это подтверждается тем, что раздаются призывы: давайте посчитаем наши убытки от торговли с «оккупированными» территориями», — заявила Сыроид в эфире 5 канала.

При этом она назвала «трагедией» возложение на вооруженные силы Украины функций контроля торговли с ОРДЛО.

«Это огромная трагедия для вооруженных сил, так как торговля и вооруженные силы несовместимы», — сказала Сыроид.

В то же время представитель уполномоченного рады по правам человека Михаил Чаплыга считает, что принятие закона о реинтеграции фактически вводит военное положение в Донбассе.

«Документом вводится понятие «осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях». Фактически это заменитель словосочетания «военное положение». Какие будут иметь полномочия и как станут действовать органы государственной власти на основании этого нового определения — непонятно, что может нести значительные угрозы в соблюдении прав человека», — сказал Чаплыга.

Как сообщалось ранее, 6 октября рада в первом чтении приняла законопроект №7163 о восстановлении суверенитета над оккупированной частью Донецкой и Луганской областей, который был инициирован президентом Украины Петром Порошенко. Документом урегулируются правовые основы использования ВСУ на востоке страны. Комитет рады по вопросам национальной безопасности и обороны учел более 200 поправок к документу. В частности, депутаты включили в законопроект упоминание о Крыме. Всего к законопроекту предложено 673 правки, из которых 374 отклонили.

Напомним, с 2014 года Украина запретила поставлять в Донецк и Луганск продукты питания, медикаменты и товары народного потребления. В январе 2017 года радикалы при поддержке депутатов от фракции «Самопомощь» Семена Семенченко и Егора Соболева заблокировали железнодорожное сообщение с отдельными регионами Донбасса. Таким образом, «патриоты» блокировали поставки угля из Донецка и Луганска.