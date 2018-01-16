Рыбинск, Ярославская область, 16 января, 2018, 13:09 — ИА Регнум. В Ярославской области этнокультурный комплекс «Деревня Тыгыдым» справил новоселье — из Пошехонского района он переехал в Рыбинский, на территорию курорта «Ярославское взморье», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

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Сказочная деревня начала работу на новом месте и принимает туристов в тестовом режиме.

Переезд «Тыгыдыма» начался летом 2017 года. Двухсотлетний дом ремесленников Пивоваровых с двумя амбарами, гаютинскую избу с кокошниками, кружевной пошехонский дом и красный дом с башней разобрали и увезли. Переехал и знаменитый Тыгыдымский конь: он обитает на подворье домашних животных со старинной конюшней.

На новом месте сказочная деревня разрослась и пополнилась новыми объектами: начал работу музей утраченных ремесел. Посетители могут освоить драночное дело. В столетнем амбаре усадебной постройки дворян Лихачевых из села Федорково Пошехонского района находится старинный драночный станок, позволяющий собственноручно изготовить тонкую щепу — дранку, которой крыли крыши в деревенских домах.

Появился в «Тыгыдыме» и музей крестьянской кухни. Он расположен в воссозданном по эскизу существовавшего до затопления Рыбинского водохранилища доме священника с настоящей русской печью. Здесь готовят традиционные блюда ярославской крестьянской кухни: щаницу (серые щи), репу с копченкой, хлеб с черной солью, душепарку — напиток из клюквы, пряностей, меда и трав, запеченные медовые яблоки или пироги «Намазенька», чай «Тыгыдым-трава».

Также в деревне обустроена первая на Ярославской земле часовня в честь святых Петра и Февронии, покровителей любви, семьи и верности. В день открытия чин освящения часовни провел епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин.