Ереван, 16 января, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Парламент Армении на заседании 16 января принял заявление «Об осуждении геноцида езидов на подконтрольных террористическим группировкам территориях Ирака». Представители всех политических сил высказались за принятие данного документа. За проект проголосовали 91 депутат, против — 0, один депутат воздержался.

Представляя документ представитель езидской общины Армении, депутат от правящей Республиканской партии Рустам Махмудян заявил, что целью проекта является не только осуждение, но и предотвращение подобных преступлений в будущем. По его словам, в документе также содержится призыв международным организациям выявить и наказать преступников, ответственных за геноцид езидов.

Он также отметил, что необходимость в принятии данного документа появилась в свете убийства и пленения сотен тысяч езидов на севере Ирака со стороны исламских боевиков. В проекте также говорится о солидарности Армении республике Ирак. Махмудян подчеркнул, что геноцид езидов был во многом схож с геноцидом армян в Османской Турции в начале 20-ого века. Вице-спикер парламента Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов призвал объявить 16 января днем памяти жертв геноцида езидов.

Перед голосованием депутат от правящей Республиканской партии Армении Самвел Фарманян заявил, что авторы проекта не приняли во внимание его предложения.

«Во-первых, выражение «признание» не используется в какой-либо резолюции по признанию геноцида, осуждение — это само по себе является актом признания. Во-вторых, документально подтвержденные материалы предполагают совершение геноцида против езидов, других христианских меньшинств и мусульманских групп, не относящихся к суннитам, на Ближнем Востоке. Мы обвиняем многие страны в избирательном подходе, и я прошу не повторять эту ошибку, а прошу назвать вещи своими именам и полностью осудить их», — заявил Самвел Фарманян.

Один из авторов проекта Армен Ашотян ответил, что это признание относится к геноциду, совершенному конкретно против езидов в Ираке.

«Я не исключаю, что парламент также затронет тему трагедий в Сирии и других частях Ближнего Востока, в том числе в связи с другими народами», — отметил представитель правящей партии.

Около 20 стран мира уже признали геноцид езидов в Ираке.