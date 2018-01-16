Ярославль, 16 января, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Телеканал «Первый Ярославский» будет вещать на спутнике в 2018 году, на это бюджет Ярославской области потратит 17,7 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. На сайте госзакупок размещен протокол выбора единственного поставщика по организации спутникового вещания телеканала.

Pxhere.com Спутниковая тарелка

Как и предполагало ИА REGNUM, им стала «Национальная спутниковая компания» (Триколор-ТВ) — только она соответствовала заданным параметрам ранее объявленного аукциона. Правда, аукцион был отменен, а процедура прошла в форме запроса котировок. Но и на нее кроме «НСК» никто не заявился. Конкурсная процедура была признана несостоявшейся, что и позволило выбрать единственного поставщика. Будет ли договор заключен по первоначальной цене (17,7 млн, ее предлагала «НСК» в своей заявке) или стоимость договора будет снижена, из документации непонятно.

Ранее директор департамента финансов Илья Баланин заявлял депутатам Ярославской облдумы, что организовать вещание правительственного телеканала на спутнике потребовали жители отдаленных деревень, которые сейчас не видят в своих ТВ-приемниках ярославских новостей. Спутниковое вещание канала началось уже в конце 2017 года, договор на декабрь был заключен как с единственным поставщиком за 2,37 млн с той же «НСК».