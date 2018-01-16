Вашингтон, 16 января, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Решение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева перейти от кириллицы на латиницу вызвало критику со стороны лингвистов и ученых — в новом алфавите огромное число апострофов, сообщает The New York Times.

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Сейчас в стране используется модифицированная версия кириллицы, однако Назарбаев объявил, что русский алфавит будет заменен на новый, основанный на латинском. Однако такое решение вызвало серьезные проблемы, в частности, как записать язык, который не имеет собственного алфавита, а всегда использовал заимствованные слова.

Так, в новом алфавите, состоящем из 32 букв, сразу девять пишутся с апострофами. Например, республика Казахстан будет написана Qazaqstan Respy’bli’kasy, а слово вишня (шие) — s’i’i’e.

«Это основная проблема нашей страны: если президент что-то говорит или просто пишет что-то на салфетке, все должны аплодировать», — отметил политический аналитик и член комиссии по реформе языка Айдос Сарым.

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Ряд лингвистов предлагали вообще не использовать апострофы, но им отказали, заявив, что это невозможно. Другие предлагали использовать диграфы, однако им также было отказано. Еще одним предложением специалистов было использовать умлауты и другие фонетические знаки, как в турецком языке, но и оно было отвергнуто.

«Никто не знает, откуда он взял эту ужасную идею», — сказал профессор международных отношений в университете Мичигана Тимур Кокаоглу, отметив, что новые правила делают некоторые слова нечитаемыми.

«Когда ученые впервые узнали об этом, мы были в шоке», — отметил глава языковой комиссии Эрден Кажибек.

Напомним, закон о переходе казахского алфавита с кириллицы на латиницу был подписан Назарбаевым в конце октября и должен быть осуществлен поэтапно до 2025 года.

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