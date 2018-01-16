Киев, 16 января, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Украинский депутат от Радикальной партии Юрий Шухевич заявил, что Польша готова поучаствовать в новом разделе Украины, интервью с Шухевичем опубликовал телеканал ZIK.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Сын Романа Шухевича, главаря Украинской повстанческой армии (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Юрий Шухевич заявил, что раздел Польшей и Россией Украины по реке Збруч — вполне возможный вариант при наличии такой возможности.

«Вы думаете, что они бы не поделили нас сегодня по Збручу с Россией, если бы такая возможность была? Безусловно, поделили бы», — сказал нардеп.

Напомним, 10 декабря 2017 года глава политического кабинета МИД Польши Ян Парыс заявил, что существование Украины не является необходимым условием существования свободной Польши.

«Неправда, что существование Украины является необходимым условием существования свободной Польши», — подчеркнул он.

Кроме того, Парыс обвинил Киев в фальсификации истории и преследовании польского меньшинства на Украине.