Псковская область, 16 января, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелётово Псковской области — единственный сохранившийся до наших дней памятник псковской монументальной живописи XV века — к 31 августа 2018 года получит долгожданный проект реставрации. Как сообщает Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры Российской Федерации, конкурс на разработку научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ в церкви выиграли Центральные научно-реставрационные проектные мастерские. С проектировщиком будет заключён государственный контракт на 3,8 млн рублей.

Pskov.ru Церковь Успения в селе Мелётово разрушается

Сами реставрационные работы могут стоить несколько десятков миллионов рублей: церковь находится в остро аварийном состоянии, храм фактически разрушается. Чтобы церковь дожила до полноценной реставрации, в ней в канун нового года перекрыли щели в стенах, через которые в храм попадала влага. Так же специалисты Научно-производственного центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области выяснили, что в здание попадают грунтовые воды, которые также не способствуют сохранению уникальных фресок храма. Они выполнены по сухой штукатурке в технике «а секко». Всего на стенах изображено 99 религиозных сюжетов, большая часть из них уникальны. В 2017 году в храме провели противоаварийные работы по сохранению фресок за 3,5 млн рублей, однако процесс реставрации самого памятника архитектуры осенью 2017 года был приостановлен: объявленный 25 сентября конкурс на разработку документов для реставрации был отменён 10 октября.

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников заявил, что решение Северо-Западной дирекции Министерства культуры об отмене конкурса «вызывает недоумение» и поднял вопрос о реставрации уникальной псковской церкви на встрече с министром культуры Владимиром Мединским. Врио главы региона сообщил министру, что храм «может просто не пережить зиму», после чего Мединский пообещал вернуть церковь в план Министерства культуры РФ по реставрации и выделить средства на полное её восстановление.

Отметим, что спасения церкви Успения Богородицы в Мелётово активно добивается псковская общественность. Под онлайн-петицией в Министерство культуры поставили подписи более 68,5 тыс. человек, а в социальной сети «ВКонтакте» неравнодушные общественники создали «Комитет спасения церкви Успения в Мелётово».

Напомним, церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелётово Псковского района была построена в 1462 году. В 1463 году она была расписана — фрески церкви уникальны, система росписи отличается обилием сцен со сложными сюжетами. До наших дней сохранилось около 40% всех фресок, что, по мнению специалистов, хорошо для столь древнего памятника. В последний раз храм реставрировался в 1961 году.