Калуга, 16 января, 2018, 12:03 — ИА Регнум. В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов» Евгения Шорохова, которого подозревают в длительной невыплате заработной платы сотрудникам. Об этом 16 января корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова,

Свинья-копилка

По версии следствия, с марта 2017 года на протяжении полугода директор не выплачивал заработную плату, задолжав работникам сотни тысяч рублей. Точное число пострадавших и размер задолженности перед каждым из них устанавливаются следствием.

Руководитель предприятия подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Сейчас следователи принимают меры для решения вопроса о погашении задолженности перед работниками организации. В случае полного погашения задолженности перед работниками уголовное дело может быть прекращено в связи с примирением сторон, в противном случае уголовным кодексом предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.

Напомним, по состоянию на 1 января 2018 года в реестр организаций, имеющих задолженность по заработной плате, входили следующие предприятия Калужского региона: ОАО «Калужский мясокомбинат», Колхоз «Березовский», ООО «Барс», ООО «Боровский картон», ОАО «КамоЛада», ООО «ОЗМК», АО «Думиничский завод», ООО «МФ СМЦ «ОЗМК», ООО «Николо-Ленивец», ЗАО «Розовый сад», ООО «Икс-вуд», ООО «Фирма «АВИВ», ООО «Стройинвест», ООО «Полистрой», Сухиничское районное потребительское общество, ОАО «Агроинвестпроект», ООО «Магнум Логистик», ОАО «Дугнинский механический завод», ООО «Аудит-Партнер-Калуга», ООО «Техкомстрой» и другие.