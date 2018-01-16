Ростов-на-Дону, 16 января, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Чем ближе матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России, тем больше всплывает недочётов. Так, например, главный спортивный объект Ростова-на-Дону оказался в списке должников. Стадион «Ростов-Арена» построен, но территория, прилегающая к нему, пока ещё не благоустроена, как прописано в контракте.

Donland.ru «Ростов-Арена»

Стоит напомнить, что в апреле 2017 года компания ФГУП «Спорт-Инжиниринг», которая вела строительство стадионов к ЧМ-2018 в российских городах-организаторах, задолжала министерству строительства и архитектуры Ростовской области почти 16 млн рублей за то, что фирма не выполнила предусмотренные контрактом работы в срок. Наряду с этим в пользу застройщика с регионального ведомства было взыскано 375 тыс. рублей по встречному иску за просрочку оплаты работ.

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На этот раз судиться вздумал генеральный подрядчик ростовского стадиона АО «Крокус интернэшнл», сообщает «Коммерсант». Компания требует от областного министерства строительства, архитектуры и территориального развития пойти на уступки и изменить условия контракта на выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территорий восточного и западного подходов к «Ростов-Арене» и вокруг водноспортивного объекта «Акватория».

Договор предполагал, что все эти работы будут окончены в декабре 2017 года вместе с окончанием строительства стадиона, но исполнитель не успел завершить всё в срок. Продлить сроки выполнения контракта мирно не удалось, поэтому подрядчик обратился в суд. Юристы предполагают, что исковое заявление, скорее всего, будет отклонено.

Напомним, что контракт на сумму 1,3 млрд рублей был заключён между министерством строительства и архитектуры и АО «Крокус интернэшнл» в мае 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стадион на левом берегу реки Дон начали возводить в 2013 году с намыва основания. «Ростов-Арену» построили ровно в срок — в декабре 2017 года было объявлено о завершении работ на объекте. Но ложкой дёгтя стало то, что первый футбольный матч в ноябре 2017 года стадион так и не принял, хотя в конце 2016 года о намерении его проведения было заявлено во всеуслышание. Первыми на газон должны выйти игроки сборной России. Впоследствии дата проведения первого матча была изменена на 15 апреля 2018 года. Футбольное поле должны будут опробовать футболисты «Ростова» и «СКА-Хабаровска». Не исключено, что на стадионе состоятся ещё два матча — с «Тосно» и «Уралом». Игры в рамках российского чемпионата запланированы на 29 апреля и 13 мая.

Футбольные же баталии в рамках ЧМ-2018 «Ростов Арена» примет 17, 20, 23 и 26 июня 2018 года. На стадионе пройдут матчи Бразилия — Швейцария, Уругвай — Саудовская Аравия, Южная Корея — Мексика, Исландия — Хорватия. А 2 июля 2018 года Ростов-на-Дону примет матч 1/8 финала футбольного первенства планеты. На газон выйдут победитель группы G и вторая команда группы Н.

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