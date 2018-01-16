Ереван, 16 января, 2018, 11:32 — ИА Регнум. Очередная встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится 18 января в польском Кракове, сообщает МИД Армении. Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров встретятся по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

ИА REGNUM

Последняя встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана состоялась 6 декабря в Вене.

Говоря о предстоящей встрече министров, заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян 11 января заявил, что на данном этапе сложно говорить о прогрессе в переговорном процессе. По его словам, о прогрессе сложно, так как между сторонами нет доверия.

«Когда мы говорим о встречах между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, мы должны отметить, что обсуждение идет в направлении достижения прогресса в переговорах, которого нет, и это видно даже невооруженным глазом, и на данном этапе говорить о нем просто невозможно», — сказал Кочарян.

В ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году, глава российского МИД Сергей Лавров 15 января заявил, что нагорно-карабахскую проблему в одном документе раз и навсегда не решить.

«В качестве общего комментария: эту проблему в одном документе раз и навсегда не решить. Нужен поэтапный подход, отражающий договорённость в отношении того, что возможно сейчас, и определяющий пути работы над вопросами, которые требуют дополнительного обсуждения в интересах достижения окончательного урегулирования, включая статус Нагорного Карабаха. Так что дело за сторонами», — сказал Лавров.

Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян на просьбу прокомментировать заявление Лаврова, особенно с учетом того, что Армения всегда настаивала на пакетном решении вопроса, в частности, заявил: «Речь идет о пакетном урегулировании с поэтапной имплементацией, о чем многократно заявляли сопредседатели и армянская сторона».