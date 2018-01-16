Калуга, 16 января, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Какие территории реконструировать, и какие общественные пространства Калуги благоустроить — с ответами на эти вопросы жители города определятся в день выборов президента РФ. Совместить голосование за главу государства и за проект городского благоустройства от имени общественников предложила депутат гордумы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городского законодательного органа 16 января.

Тротуар

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Депутат городской думы Эльвира Капитонова предложила разместить на избирательных участках одновременно с плакатами о кандидатах в президенты России, информацию о проектах — общегородском и локальном общественном пространстве. Эту идею поддержал городской голова Константин Горобцов.

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В первую очередь будут благоустроены территории, набравшие большинство голосов горожан.

Добавим, что проект благоустройства городского пространства в Калуге планируется реализовать в рамках программы «Городская среда». Помимо этого в 2018 году также в рамках этой программы будут благоустроены 54 двора. Пока областной центр, по предварительным данным, может рассчитывать на выделение из бюджетов всех уровней 56 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Приём документов от кандидатов на высокий пост уже завершён.