Ярославль, 16 января, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Жителям отдаленных районов области не придется ехать в Ярославль, чтобы послушать симфоническую музыку, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это можно будет сделать по видеосвязи, например, в районном Доме культуры.

ClassicalMusicNews.Ru Ярославская филармония

Такой проект планируется к реализации в 2018 году Ярославской государственной филармонией. На сайте Госзакупок размещена соответствующая закупка и документация.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в филармонии, транслироваться будут не все концерты.

«Для отбора есть много факторов — например, малопосещаемые концерты или наоборот, те, которые проходят с аншлагом и купить билеты на них сложно. Возможно, будем проводить видеотрансляции для привлечения молодежной аудитории — в частности, если молодежь мало ходит на органные концерты, будем продвигать их», — пояснили в филармонии.

Кроме того, видеотрансляции могут открыть доступ к концертам симфонической музыки жителям отдаленных районов Ярославской области. Например, тем, кто живет в Мышкинском районе, в филармонию выбраться сложно, и для них можно было бы проводить видеотрансляцию концертов в местном Доме культуры.

Как сказано в документации закупки, к трансляции может подключаться ограниченное количество пользователей — до 500 человек. После заключения договора с исполнителем должны пройти тестовые видеотрансляции в закрытом режиме, после чего уже можно будет более детально говорить о том, как эта идея будет претворяться в жизнь.