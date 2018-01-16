Ярославль, 16 января, 2018, 09:37 — ИА Регнум. В этом году будут подготовлены материалы по 300 объектам коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Минобороны для того, чтобы ведомство приняло решения по передаче их в муниципальную собственность районов Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Правительство Ярославской области

Как отметил заместитель председателя правительства Роман Колесов, были проведены рабочие совещания с руководителями всех муниципальных образований области, на территории которых расположены планируемые к передаче объекты военных, которые не используются. В итоге материалы по 140 объектам были переданы в Минобороны для рассмотрения в уполномоченных структурах возможностей передачи имущества на муниципальный уровень.

При участии АО «Корпорация развития Ярославской области» и администрации Ростовского муниципального района подготовлены предложения в Минобороны России о передаче в муниципальную собственность двух земельных участков в Ростове для развития инвестиционных проектов.

Кроме того, по словам директора департамента имущественных и земельных отношений Максима Фролова, в настоящее время направлены в Минобороны России и ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» документы, необходимые для проработки решений о передаче имущества в муниципальную собственность.

Среди них — объекты недвижимости в Ярославле, Переславле-Залесском, Большом Селе и поселке Борисоглебский Большесельского муниципального района, деревне Судилово Тутаевского муниципального района, а также 18 земельных участков в Ростове, Ярославле, Любиме, на территории Туношенского сельского поселения, в Рыбинском, Некрасовском и Угличском муниципальных районах. Кроме того, в федеральное ведомство отправлены материалы по автодорогам в поселке Петровское и деревне Большое Андрейково Рыбинского района, по объектам коммунальной инфраструктуры в поселке Бурмакино и объектам жилищного фонда в Ярославском и Рыбинском муниципальных районах.