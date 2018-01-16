Москва, 16 января, 2018, 09:31 — ИА Регнум. Рубль начал новую торговую неделю с новых рекордов, пододвинув доллар вплотную к отметке 56 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

При этом валюта продолжила слабеть в паре с евро, отметив четвертый день снижения и просев еще на 0,3%. По итогам сессии доллар подешевел на 0,58%, закрыв торги над уровнем 56,30 рубля.

По его мнению, тот факт, что рубль растет против доллара и снижается к евро, сигнализирует о том, что основным драйвером его укрепления служат агрессивные распродажи доллара, которые, на наш взгляд, выглядят чрезмерно масштабными, учитывая отсутствие явных «медвежьих» новостей из США.

«Еще одним важным подспорьем для нашей валюты выступает продолжающееся нефтяное ралли, где баррель Brent пробил уровень $70 и обновил трехлетние максимумы. Теперь, когда важный барьер пройден, с технической точки зрения актив может продолжить восхождение», — полагает эксперт.

Однако по мере удорожания нефти участники рынка становятся все нервознее, и в любой момент на рынок может прийти фиксация прибыли. Эти опасения могут воспрепятствовать дальнейшему росту рубля, поскольку часть спекулянтов может решить захеджировать свои позиции.

«В пользу такого сценария также говорит грядущее обсуждение американских санкций. Но здесь наша валюта может получить и приятный сюрприз, способный отправить ее к новым вершинам, если власти США вдруг представят «щадящий» пакет санкций, который не затронет рынок ОФЗ», — пояснил Ковалев.

На днях тема санкций проскользнула в СМИ, и, согласно сообщениям, новые ограничения коснутся 50 человек из ближайшего окружения российского президента, тогда как о долговом рынке ничего сказано не было.

«Если Трамп действительно воздержится от более агрессивных шагов, рубль может «выстрелить» с новой силой, несмотря на перекупленность», — считает эксперт.

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