Дамаск, 16 января, 2018, 08:52 — ИА Регнум. Сирийские курды получили от США партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Передача вооружения состоялась в рамках секретного соглашения, передает арабское агентство Al-Masdar.

Kurdishstruggle Курдские повстанцы

По данным источника агентства, партия ПЗРК прибыла в район Африн в сирийской провинции Алеппо во второй декаде января. Отмечается, что речь идет об эксклюзивной договоренности между Вашингтоном и курдами, которая не имеет отношения к международной коалиции.

Не исключено, что эти ракетные комплексы курдские ополченцы применят против подконтрольных Турции повстанческих группировок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в возглавляемой США международной коалиции анонсировали создание в Сирии близ границы с Турцией так называемых сил безопасности границы. Структура численностью до 30 тыс. человек будет состоять из отрядов «Демократических сил Сирии» (ДСС) и народной самообороны курдов (YPG и YPJ).

Власти Турции заявили о том, что новое подразделение фактически является «армией террористов», а Вашингтон занимается узакониванием таких группировок. Анкара в этой связи оставляет за собой право бороться с террористами любым способом, включая действия за пределами страны.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новая структура должна быть уничтожена, «пока не родилась». Он подчеркнул, что при первой же угрозе оружие «сил безопасности границы» будет направлено против самих американцев.

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