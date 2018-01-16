Пекин, 16 января, 2018, 08:35 — ИА Регнум. Необходимость создания условий, которые позволят нормализовать диалог с КНДР, отметил в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом председатель КНР Си Цзиньпин, передает 16 января агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

В ходе разговора с Трампом Си Цзиньпин призвал США вернуться к переговорам о ядерном урегулировании на Корейском полуострове, а также выразил готовность поддержать США для надлежащего разрешения обсуждаемой проблемы.

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Лидеры двух стран затронули тему двусторонних торговых отношений. Си Цзиньпин отметил удовлетворительное состояние дел в сфере торговли между Пекином и Вашингтоном, назвав ее выгодной для обеих стран.

В свою очередь Трамп отметил, что Вашингтон продолжит контакты с высшим руководством Китая, чтобы продолжить развитие торговых отношений и решение международных проблем.

Днем ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия и Китай активно участвуют в работе по преодолению ядерной проблемы Корейского полуострова.