Барнаул, 16 января, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Усиление мер безопасности в российских школах после вооруженной драки в Перми (такой вариант не исключает вице-премьер Российской Федерации Ольга Голодец) не поможет. Так считает алтайский доктор Константин Емешин, преподававший в институте повышения квалификации учителей курс «Что определяет человеческое поведение». В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он, в частности, отметил:

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Собачья агрессия

«Конечно, грустно и хочется поддержать пострадавших. Но, к сожалению, все объяснения опять укладываются в прокрустово ложе модного слова «Безопасность». И в конце концов повысят родительские выплаты на «тревожные кнопки», на охранников, на досмотры и проверки… Хотя подобные проявления агрессии — это симптомы неблагополучия в общественной социально-психологической атмосфере.

К сожалению, современная школа погрязла в формальностях, написании массы бумаг. Учитель утрачивает навыки психодиагностики, поэтому вводили ставки психологов, а сейчас стали их сокращать. Поэтому кроме формальных показушных мероприятий под слово «безопасность» необходимо концептуально скорректировать подготовку педагогов и научить психоанализу, и сформировать систему мониторинга социально-психологического состояния коллективов и каждого ученика».

Но в то, что такая трансформация произойдёт, Константин Емешин верит мало.

«Достаточно посмотреть наши государственные телеканалы… ненависть зашкаливает. И в этой атмосфере растут и школьники», — напомнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в Перми в школе №127 произошла резня: двое вооруженных подростков напали во время урока на учеников четвертого класса. По последним данным, из 15 пострадавших — 12 госпитализированы. В совершении преступления подозреваются два молодых человека: старшеклассник и бывший ученик этого учебного заведения.