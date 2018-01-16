Москва, 16 января, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Торги по нефти 15 января завершились ростом. Баррель Brent подорожал до $70,33. Учитывая, что экономический календарь был пустой, а США отдыхали, цена выросла на фоне ослабления американской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Oboifullhd.ru Нефть

Рост числа активных буровых в США на прошлой неделе выступал сдерживающим фактором роста нефтяных котировок.

Сегодня, 16 января, Brent стоит $70,04 (-0,26%). Незначительное снижение цены расценивается как техническая коррекция.

На фоне дешевеющего доллара покупателям сейчас ничего не угрожает. Покупатели нацелились на следующий уровень, $71.

Медвежьим сигналом для нефтяного рынка станет падение цены на Brent до $68,80 к 17 января (06:00 мск). Промежуточным уровнем поддержки выступит уровень $69,25.

Напомним, 15 января стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,55%, до $70,26 за баррель, WTI — на 0,82%, до $64,76 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в марте 2018 года на СПбМТСБ составляет $67,85 за баррель.

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