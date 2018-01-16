Мельбурн, Австралия, 16 января, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Российская теннисистка Елена Веснина одержала победу над представительницей Туниса Онс Жабер в первом круге Australian Open.

(сс) jackmac34 Тенис

Встреча, продолжавшаяся 1 час 11 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Весниной.

Российская теннисистка допустила две двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов.

В матче второго круга Веснина встретится с победительницей матча между японкой Наоми Осакой и словачкой Кристиной Кучовой. Матч пройдёт 17 января.

Australian Open-2018. Женщины. Первый круг.

Елена Веснина (Россия) — Онс Жабер (Тунис) — 6:3, 6:4.

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