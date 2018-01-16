Москва, 16 января, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже открылись 15 января снижением по иностранным валютам, а завершились разнонаправлено. На открытии курс доллара снизился до 56,20 руб., курс евро — до 68,40 руб. Укреплению рубля способствовали дешевеющий доллар и дорожающая нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

После первого часа торгов курсы иностранных валют развернулись в противоположную сторону. Очень быстро восстановил потери и ушел в плюс евро. Цена стремительно выросла с 68,40 до 69,48 руб., поскольку торги в Лондоне открылись снижением по курсу доллара.

Курс евро/доллар вырос до 1,2297 достигнув уровней 2014 года. Евробыки использовали драйверы прошлой недели (протоколы заседания ЕЦБ, сделка Ангелы Меркель по созданию коалиционного правительства в Германии).

Позднее к стану евробыков присоединился член управляющего совета ЕЦБ Ханнсон. Он заявил, что программа покупки облигаций может быть завершена в один этап без каких-либо проблем, а укрепление евро пока не является угрозой для инфляции. Это не все. Он считает, что регулятору нужно сначала повысить ставки несколько раз, а потом сворачивать программу покупки облигаций.

Сегодня, 16 января, Brent после обновления максимума торгуется в минусе на 0,33%. На торгах в Азии доллар торгуется в плюсе ко всем основным валютам. Это указывает на то, что пара доллар/рубль и евро/рубль откроются ростом, а потом пар евро/рубль снизится на фоне дешевеющего евро на Форекс.

Для пары доллар/рубль уровень 56,56 руб. является сопротивление. Пока цена торгуется ниже этого уровня и растет индекс RGBI, продавцы будут стремиться достигнуть ключевой зоны поддержки 55,90−56,00 руб. C большой долей вероятности около неё многие спекулянты начнут фиксировать прибыль от длинных позиций по рублю.

Напомним, 15 января по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 33 коп. (-0,58%), до 56,33 руб., курс евро повысился на 22 коп. (+0,32%), до 68,97 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,0 млрд (+3,44%), евро/рубль — 358,8 млн евро (+51,13%).

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