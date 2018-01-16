Багдад, 16 января, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Правительство Иракского Курдистана почти договорилось с Багдадом о возобновлении работы аэропортов в Эрбиле и Сулеймании, сообщает 16 января Kurdistan.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Курдистан

По словам сотрудников аэропорта, стороны согласовали совместный контроль на границе аэропортов.

Данное соглашение будет представлено премьер-министру Ирака Хайдеру аль-Абади для утверждения.

Вопрос стал основной темой в повестке багдадской делегации, которая посетила столицу Иракского Курдистана город Эрбиль в понедельник 15 января.

Напомним, 25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости региона от Ирака. Несмотря на серьезный успех в плебисците сепаратистских сил, его результат не был воплощен в жизнь.

Багдад резко осудил данное голосования, введя ряд санкций против Эрбиля, в числе которых была приостановка работы двух крупнейших аэропортов Иракского Курдистана в Эрбиле и Сулеймании.