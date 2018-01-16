Хух-Хото, Китай, 16 января, 2018, 07:04 — ИА Регнум. Полиция Внутренней Монголии на севере Китая задержала 166 человек по подозрению в участии в мошеннической схеме, жертвами которой были рабочие мигранты, сообщает 16 января китайская газета «Жэньминь жибао».

За компьютером

Полиция города Баотоу получила заявления в декабре от жертв, потерявших свои деньги, которые были обманным путем получены мошенниками, предлагавшими сервис интернет-свиданий. 11 января полиция Баотоу задержала банду мошенников.

По словам главы банды по имени Лун, мошенники выбрали себе в качестве целевой аудитории рабочих мигрантов из юго-западных провинций страны: Юньнань, Гуйчжоу и Сычуань.

В своих целях они использовали мобильные приложения. Они втирались в доверие к жертвам, а затем просили возместить денежные средства за поддельные билеты на поезд или самолет, или просили деньги, чтобы разобраться с возникшими трудностями.

Большинство мошенников сами были из провинции Юньнань, Гуйчжоу и Сычуань, утверждает полиция. Они присоединились к банде по знакомству. Таким образом более 100 рабочих мигрантов было обмануто мошенниками, а общая сумма денежных средств, которые были заполучены жуликами, составила порядка одного миллиона юаней ($15,8 тыс.).

Полиция продолжает расследование. Известно, что многие из обманутых покинули свои родные города на юге страны, чтобы найти более оплачиваемую работу. По расчетам правительства, в 2016 году порядка 282 млн рабочих мигрантов было зарегистрировано в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в десяти провинциях Китая было задержано 177 интернет-мошенников, которые обманным путем выманили у доверчивых граждан 10 млн юаней ($1,52 млн).