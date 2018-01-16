Италии нужен Путин, Украине – ФСБ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 16 января, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- О «связях с Кремлём»: «Лига Севера» считает, что Италии нужен Путин;
- Поставить крест на мире: в Совфеде заявили, что не допустят геноцида на юго-востоке Украины;
- Государственная измена или «вброс»: зачем Украине нужна связь Порошенко с ФСБ РФ;
- Приросли на 15%: международные резервы РФ выросли на $55 млрд;
- Более 100 томов материалов: ущерб по делу Серебренникова вырос в два раза;
- Как кадры из фильма: в Бурятии десятки человек оказались в больнице после посещения кафе.