Баку, 16 января, 2018, 01:37 — ИА Регнум. Стали известны детали задержания российского ученого в Азербайджане. По версии азербайджанских правоохранителей, «нелицеприятный случай, с которым в Азербайджане столкнулся гражданин России Дмитрий Чулков, стал результатом его личной ошибки».

vk.ru Дмитрий Чулков

Как сообщили АПА в правоохранительных органах Азербайджана, Дмитрий Чулков подошел к одной из воинских частей на территории Гёйгёльского района и зашел на запрещенный участок. Он начал фотографировать воинскую часть. Невзирая на требования военных, он продолжал съемку. На место была вызвана полиция. Но Д. Чулков игнорировал и их законные требования.

В результате после расследования правоохранительные органы направили собранные о Дмитрии Чулкове материалы в суд. 5 января, ссылаясь на 535 статью кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики, суд арестовал его на 10 суток. Дмитрий Чулков сказал, что осознал свою ошибку, а также извинился за свои действия.

15 января истёк срок решения об аресте, избранной в отношении Дмитрия Чулкова. Он будет отправлен в свою страну.

О задержании Чулкова стало известно 14 января, когда он сам позвонил домой и проинформировал об аресте. Как ранее сообщало ИА REGNUM, младший научный сотрудник Института астрономии РАН России Дмитрий Чулков прибыл в Азербайджан 3 января. С 5 января Чулков перестал выходить на связь. Все эти дни власти Азербайджана никак не комментировали ситуацию с пропажей россиянина.