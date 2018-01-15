Скопье, 16 января, 2018, 00:51 — ИА Регнум. Парламент Македонии принял в окончательном чтении законопроект, в соответствии с которым албанский язык получает в стране статус второго официального. Документ был принят большинством в 69 из 120 голосов, передаёт «Македонское информационное агентство».

Македония

В поддержку законопроекта выступили Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) во главе с премьер-министром Зораном Заевым а также все четыре партии, представляющие интересы албанского меньшинства: «Демократический союз за интеграцию», Движение «Беса», «Альянс албанцев» и Демократическая партия албанцев.

Депутаты от бывшей правящей, а ныне оппозиционной партии ВМРО-ДМНЕ бойкотировали голосование, назвав законопроект «неконституционным и дискриминационным по отношению к македонскому языку».

В соответствии с законопроектом в Македонии в течение шести месяцев все официальные документы, счета, печати, дорожные и другие указатели, надписи на униформе сотрудников полиции и экстренных служб и прочее должно быть продублировано на албанском языке. Неисполнение новых требований будет караться штрафом в размере до 5 тысяч евро.

В течение ближайшей недели принятый парламентом документ должен подписать президент Македонии Георгий Иванов. Отметим, что ранее глава государства критически отзывался о законопроекте, заявляя, что он противоречит конституции и представляет угрозу унитарному характеру страны. В соответствии с законодательством Македонии президент имеет возможность единожды наложить вето на законопроект, однако после этого документ может быть повторно принят парламентом уже без подписи президента.

Отметим, что на сегодняшний день албанский язык уже имеет статус официального в тех муниципалитетах, где албанцы составляют более 20% населения. С инициативой о придании языку государственного статуса выступили проалбанские партии в Македонии в рамках своей единой платформы на парламентских выборах в декабре 2016 года, которая была написана ими при участии премьер-министра Албании Эди Рамы.

После выборов лидер СДСМ Зоран Заев согласился поддержать «Албанскую платформу», чтобы сформировать коалицию большинства и иметь возможность получить мандат на формирование правительства.

В начале 2017 года на протяжении двух месяцев в Скопье и других крупных городах Македонии проходили многотысячные акции протеста против перспективы введения албанского языка в качестве второго государственного и других требований, выдвинутых албанскими политиками. Президент Георгий Иванов отказывался вручать Зорану Заеву мандат на составление правительства из-за создавшейся, по его мнению, угрозы суверенитету страны в результате вмешательства Албании, однако позднее всё же уступил оппозиции при активном давлении Запада.

Принятие в Македонии законопроекта о языке уже приветствовал премьер-министр Албании Эди Рама, назвав его «историческим достижением албанцев», а также «шагом к демократии» для самой Македонии. «Высоким достижением демократии» назвал документ и президент Косово Хашим Тачи.

Напомним, население Македонии составляет чуть более двух миллионов человек, из которых порядка 500 тысяч являются этническими албанцами.