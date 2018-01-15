Москва, 16 января, 2018, 00:38 — ИА Регнум. Проводимая Вашингтоном внешняя политика основана на диктате и ведет к обесцениванию норм международного права, 15 января заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«К сожалению, наши американские коллеги и их союзники по-прежнему хотят вести дела исключительно на основе диктата и ультиматумов, не хотят слушать точку зрения других центров мировой политики, тем самым, по сути дела, не хотят признать реальности формирующегося многополярного мира», — сказал Лавров.

Российский министр отметил, что Вашингтон в своей внешней политике использует против «своих конкурентов» недобросовестные методы. Причем диапазон этих методов весьма широк: начиная с развертывания глобальной системы ПРО до односторонних санкций.

Лавров указал на то, что США часто прибегают к угрозам в отношении других стран, в том числе к запугиванию. Характерным для Вашингтона является «экстерриториальное применение собственного законодательства и угрозы решения любых международных проблем по своему сценарию».

«Как результат мы наблюдаем девальвацию международного права, снижение роли многосторонних институтов, а также ставку все большего числа государств на то, чтобы наращивать военную мощь, в которой они в нынешней ситуации видят чуть ли не единственную гарантию сохранения своего суверенитета», — сказал Лавров.

Напомним, международная риторика США за период президентства Дональда Трампа заметно обострилась. Ряд резких высказываний прозвучал в отношении не только традиционных врагов США, таких как Сирия, Северная Корея и Иран, но и в отношении Пакистана, Китая и России.

Так при Трампе Россия и Китай были названы угрозой Вашингтону, Иран — террористическим государством, а Пакистан — страной, на которую зря тратились деньги. Отметим, что Вашингтон и при 44-м президенте Бараке Обаме допускал антироссийские высказывания, но за минувший год их интенсивность сильно возросла.