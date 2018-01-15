Анкара, 16 января, 2018, 00:53 — ИА Регнум. Ополчение сирийских курдов, которое поддерживает Пентагон в Сирии, при первой же угрозе предаст США, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

Члены «Сирийских демократических сил» в Ракке

Комментируя заявление США о том, что так называемая антитеррористическая коалиция во главе с США приступила к созданию в Сирии «сил безопасности» на границе с Турцией, Эрдоган заявил: Анкара готова в любой момент начать операцию в районе Африн (Сирия, граница с Турцией).

«Нет никаких сомнений в том, что они при первой же угрозе направят свое оружие против американских военнослужащих», — заявил Эрдоган.

Напомним, существенная часть турецко-сирийской границы — это территория, на которой проживают курды. 14 января представитель проамериканской коалиции Томас Вил объявил, что в Сирии на границе с Турцией создадут «силы безопасности». Причем эти силы — члены «сирийских демократических сил» численностью 30 тысяч.

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Отметим, что в Сирии в числе прочих антиправительственных группировок с октября 2015 года действуют Сирийские демократические силы (СДС), основу которых составляют курдские отряды народной самообороны (YPG и YPJ).

Анкара рассматривает ополчение курдов как террористов, поскольку курды, проживающие также и на территории Турции, планируют создать свое государство, а это угрожает территориальной целостности Турции.

Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что Вашингтон своими действиями узаконивает террористические организации и что Анкара оставляет за собой право на любую борьбу с терроризмом. Причем борьба с террористическими организациями курдов будет проходить, если нужно, не только в Турции, но и за ее пределами.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января Эрдоган заявил, что «задушит в зародыше» группировку сирийских курдов: «долгом» Анкары будет «утопить эту террористическую силу до того, как она родится». Эрдоган объявил, что турецкие вооруженные силы на границе с Сирией в данный момент уже наносят удары по курдам.